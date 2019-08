Cadáver de homem encontrado à porta de cemitério em Vila do Conde

Um homem de 35 anos foi encontrado morto por um popular, pelas 07h30 de sábado, à porta do cemitério das Caxinas, em Vila do Conde. Os socorristas ainda tentaram manobras de reanimação, sem sucesso."Ele costumava passar a noite nas escadas ou em parques de estacionamento. Várias pessoas estiveram nesta zona, mas pensaram que ele estava a dormir", disse aoRui Costa, amigo da vítima.Os Bombeiros de Vila do Conde e da Trofa foram ao local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal , no Porto.