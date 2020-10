A policia Judiciária de Braga está a investigar as circunstâncias da morte de um homem, com cerca de 40 anos, que foi encontrado esta sexta-feira, às 14h50, num local ermo, no Monte de Santa Tecla, Oliveira Santa Maria, Vila Nova de Famalicão.O cadáver foi encontrado por um popular, que deu o alerta às autoridades. Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Riba de Ave e a GNR, que acionaram a Polícia Judiciária.Ao que oapurou, não haverá indícios de crime.