Cadáver de homem encontrado na serra de Monchique

O cadáver de um homem, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado na quarta-feira à tarde no meio do mato, no sítio do Tojeiro, em plena serra de Monchique. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Osabe que existe a hipótese de se tratar de um cidadão estrangeiro, de 38 anos, que estava desaparecido há meses.Foi um homem que passeava na zona que encontrou as ossadas. Mas, ao que apurou o, este não terá dado logo o alerta às autoridades. Acabaria por ser o dono de um estabelecimento em Marmelete que, após tomar conhecimento da situação, chamaria a GNR. Posteriormente, o caso foi encaminhado para a PJ, que compareceu no local para efetuar a recolha de indícios que possam esclarecer a identidade da vítima e a forma como ocorreu a morte.Ao que tudo indica, o cadáver já estaria no local há algum tempo, dado que praticamente só restavam os ossadas e ainda alguma roupa. O corpo aparentava também ter sido já mexido por animais selvagens. Os bombeiros fizeram o transporte do cadáver para a Gabinete de Medicina Legal de Portimão, onde será autopsiado.Para já, o corpo ainda está por identificar, mas osabe que há uma forte hipótese de se tratar de um homem escocês que estava desaparecido desde o passado verão, depois de ter vivido dois meses na zona do Tojeiro. Deverão ser recolhidas amostras de ADN dos pais do homem, que vivem na Escócia, para confirmar a suspeita.