Cadáver de homem retirado do rio Lima em Arcos de Valdevez

O corpo de um homem, com cerca de 60 anos e residente no concelho de Arcos de Valdevez, foi retirado, ao final da manhã deste domingo, do rio Lima, perto da praia fluvial de Lavradas, em Ponte da Barca. A Polícia Judiciária de Braga está a investigar e não descarta nenhum cenário até ser realizada a autópsia ao cadáver.



O alerta foi dado às 10h30 e os Bombeiros de Ponte da Barca mobilizaram uma equipa de resgate aquático com um bote. "Estava preso nos amieiros, no meio do rio e por isso necessitámos da equipa especializada de resgate", disse ao CM o comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca. A autópsia deve realizar-se esta segunda-feira.

