Cadáver de mulher de 73 anos morta à facada encontrado em Almada

O cadáver de uma mulher de 73 anos foi encontrado na casa em que esta residia, na rua do Regil, em Almada, com sinais de morte com recurso a arma branca.Fonte oficial da PSP confirmou aoque o alerta foi dado pelas 22h36 de sexta-feira, por familiares, que estranharam a ausência da mulher.A PSP chamou os bombeiros, que arrombaram a porta de casa da vítima.A mesma foi encontrada no interior, já cadáver, com vários sinais de agressão com arma branca.A mulher residia com uma outra familiar, que de momento está em paradeiro desconhecido.No local, além de meios da PSP, estiveram os bombeiros de Cacilhas e Almada.A Polícia Judiciária de Setúbal assumiu a investigação, e o cadáver da mulher de 73 anos só foi retirado para a morgue do Hospital Garcia de Orta pelas 02h30 deste sábado.