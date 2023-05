Segundo o CM apurou, o óbito foi declarado pelo médico do INEM e o corpo não apresenta indícios visíveis de violência. Está a ser recolhido pelos bombeiros de Lagoa para ser levado para autópsia.

O corpo de uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrado esta quarta-feira a boiar na zona do Parchal do Rio Arade, em Lagoa.O cadáver foi recolhido da água pela Polícia Marítima e embarcação salva-vidas de Ferragudo.