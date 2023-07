O corpo de uma mulher, aparentando ter entre 20 e 30 anos, foi encontrado, nesta tarde de sábado, dentro de um carro, em Matosinhos. Ao que tudo indica, o corpo já estaria naquele local há vários dias.O alerta foi dado, para a PSP, para um cadáver dentro de um carro, na rua Heróis de França. No entanto, após as diligências da autoridade, a responsabilidade da investigação da circunstâncias da morte da mulher, passou para a responsabilidade da Polícia Judiciária do Porto.