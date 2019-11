O cadáver de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na manhã deste domingo num descampado na zona de Pedralva, Vila do Bispo, por um popular que deu o alerta.Tudo indica tratar-se de Julia Weinert, de 28 anos, a austríaca, desaparecida desde o dia 28 de junho passado.A GNR esteve no local mas o caso passou para a PJ. O corpo vai ser autopsiado no Gabinete Médico-Legal de Portimão, para apurar as causas da morte e identificação.