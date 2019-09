Cadáver do emigrante português suspeito de ter matado o filho encontrado em rio

António Amadeu terá sido este domingo encontrado morto no rio Ródano, Genebra, Suíça, a dois quilómetros do local onde na madrugada de segunda-feira passada as autoridades descobriram o cadáver do filho Tomás, de 4 anos, noticiou a imprensa local, sem que o Ministério Público o confirmasse até ao início da noite.O homem terá afogado o menino no quadro de um conflito com a mãe da criança, também emigrante portuguesa.A descoberta do corpo de António Amadeu, 40 anos, ocorreu poucas horas antes de um milhar de pessoas percorrer as ruas de Genebra numa ‘marcha branca’ em memória de Tomás.O evento foi organizado pela família materna e amigos. Muitos, incluindo Eloine Duarte (mãe de Tomás), vestiram t-shirts com a foto do menino e tinham rosas e balões brancos. Eloine relatou as queixas na polícia e pediu "proteção às crianças". "O assassino nunca escondeu as suas intenções. Nós demos o alerta", lamentou. Nas redes sociais pôs a imagem de uma pomba branca e a frase "Je suis Tomás" (‘eu sou Tomás’).O casal - emigrante de segunda geração na Suíça - estava separado desde o ano passado, por queixas de violência doméstica. O homem, porteiro num prédio de Genebra, ficou autorizado a ter fins de semana com o filho. E foi isso que aconteceu nos dias 21 e 22.Quando falhou a hora de entrega de Tomás (19h00 de domingo, dia 22), Eloine fez queixa na polícia. Temia que o ex-marido pudesse fazer mal à criança.Possibilidade que já tinha dado conta em queixas a tribunais, Ministério Público, polícia e proteção de menores. O carro do homem foi encontrado junto à barragem ainda na noite de domingo. O corpo do filho algumas horas depois.A polícia de Genebra fez buscas e chegou a alertar Portugal para a possibilidade de o homem escapar para o País.