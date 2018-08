Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver em adiantado estado de decomposição encontrado na zona de Avis

16:55

O corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi encontrado esta sexta-feira no concelho de Avis, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o cadáver foi encontrado ao início da manhã perto de Alcôrrego, num caminho de terra batida, junto à Estrada Municipal 1070, por um popular que fazia uma caminhada na zona e que alertou o posto de Avis da GNR para esta ocorrência.



"Devido ao estado do corpo não se consegue apurar a idade aproximada do homem", adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.



Por "existirem suspeitas da prática de crime", a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que fez deslocar um piquete para o local, de acordo com a mesma fonte.