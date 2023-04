Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado no Cabo Espichel em Sesimbra

O cadáver de um homem, em avançado estado de decomposição, foi retirado do fundo de uma falésia ao final da manhã desta quinta-feira, no Cabo Espichel, em Sesimbra.

O alerta para o aparecimento do corpo foi dado pelas 20h40 desta quarta-feira. Populares, que conhecem caminhos de acesso ao sopé da falésia, depararam-se com o corpo e alertaram os meios de socorro, via 112.

Ainda esta quarta-feira a GNR e os bombeiros estiveram no local, recolheram os depoimentos da testemunhas, mas não puderam fazer mais nada por o sol já se ter posto.

Só após as sete da manhã desta quinta-feira é que se mobilizaram para o local meios dos bombeiros de Cacilhas e Sesimbra, e da Polícia Marítima de Setúbal.

Verificou-se que se tratava do cadáver de um homem, em avançado estado de decomposição.

Só cerca do meio dia foi possível, graças à equipa de resgate em grande ângulo dos bombeiros de Cacilhas, remover o cadáver para o topo da falésia.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada.

Os restos mortais vão ser levados para a morgue do Hospital de Setúbal, para autópsia.