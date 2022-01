Cadáver encontrado a boiar em Olhão

A Polícia Judiciária está a investigar as causas da morte de um homem que foi encontrado morto, esta sexta-feira de madrugada, no porto de pesca de Olhão.O corpo foi encontrado a boiar, por volta das 06h00, por um pescador. "É um homem entre os 40 e os 50 anos de idade e que tinha uma escoriação na cabeça", confirmou aoAndré Morais, comandante da Capitania do Porto de Olhão. A Polícia Marítima e elementos da Estação Salva-Vidas de Olhão retiraram o corpo da água e o INEM declarou o óbito. O cadáver foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Faro para realização de autópsia.