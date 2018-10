Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado em Espanha pode ser de idosa desaparecida em Marvão

Mulher de 85 anos estava desaparecida desde agosto. Familiares dizem ter reconhecido a roupa.

Por Lusa | 15:07

As autoridades portuguesas suspeitam que um cadáver encontrado, no sábado, na zona de Valência de Alcántara (Espanha) é o de uma idosa desaparecida desde agosto no concelho vizinho de Marvão, distrito de Portalegre, segundo a GNR.



Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse esta segunda-feira à agência Lusa que se trata, possivelmente, da mulher dada como desaparecida a 23 de agosto, acrescentando, contudo, que "não há ainda confirmação".



Também fonte da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão indicou à Lusa que "tudo indica" que se trata da mulher, de 85 anos, desaparecida na zona de Galegos, concelho de Marvão, e residente em Pomar Velho, no mesmo concelho, visto que "os familiares já reconheceram a roupa".



Segundo a mesma fonte, a ossada encontrada por caçadores, no sábado, foi transportada para o serviço de Medicina Legal de Cáceres (Espanha) para exames de ADN, que permitam a identificação do cadáver.



Militares da GNR, apoiados por binómios de busca e salvamento, bombeiros e uma equipa de sapadores florestais de Marvão fizeram, durante algum tempo, buscas, que resultaram infrutíferas, para encontrar a mulher, dada como sofrendo de Alzheimer.