Cadáver encontrado escondido atrás de tábuas após incêndio no Estoril

O cadáver de um homem encontrado na terça-feira à tarde no interior de um apartamento no Estoril, que tinha sido destruído pelas chamas na noite de 6 de outubro, sem que os bombeiros reparassem na presença do mesmo, estava ocultado por trás de umas tábuas de madeira, na cozinha.E, ao contrário do que foi inicialmente avançado, o corpo estava apenas parcialmente queimado.Sem identificação, as autoridades suspeitam de que o cadáver pertença ao inquilino do apartamento, um homem com cerca de 50 anos, ex-advogado, que começou a coletar lixo após dar mostras de problemas psiquiátricos.A presença do corpo escapou ainda a brigadas da PSP e da PJ, que ali se deslocaram para investigar. Foi detetado por uma equipa de limpeza.