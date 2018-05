Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado junto ao cais no Douro

Alerta foi dado por populares.

01:30

O corpo de um homem foi encontrado este sábado no rio Douro, junto ao cais da Polícia Marítima, no Porto.



Segundo as autoridades, o cadáver pode ser de um jovem, com cerca de 20 anos, desaparecido nas águas do rio desde o dia 25 de abril.



O alerta à Polícia Marítima foi dado, às 09h00, por populares que passaram junto ao cais.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.