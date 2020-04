Cadáver encontrado na ria de Portimão

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de um homem cujo corpo, já em estado de decomposição, foi encontrado quarta-feira à tarde, no sapal da ria de Alvor, na zona da Quinta do Rio, concelho de Portimão.A GNR e a Polícia Marítima foram as primeiras forças de segurança a serem alertadas, bem como as autoridades de Saúde.As primeiras perícias não detetaram sinais de violência no corpo, cuja identidade ainda não tinha ontem sido apurada. Estava vestido e não tinha quaisquer documentos. Vai ser autopsiado no Gabinete Médico Legal de Portimão.