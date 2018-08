Homem estava em avançado estado de decomposição.

A vítima tinha 52 anos e estava no banco traseiro do veículo com as portas destrancadas. As autoridades suspeitam que o carro possa pertencer a este homem.





A Polícia Judiciária foi chamada ao locar para averiguar se há suspeitas de crime.

Um homem foi encontrado morto esta sexta-feira em avançado estado de decomposição em Arronches, Portalegre. O corpo foi encontrado num carro por um vizinho que passava e sentiu o cheiro de putrefação, tendo alertado de imediato as autoridades.