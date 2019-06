Cadáver retirado do rio Tejo em Lisboa

O cadáver de um homem, em avançado estado de decomposição, foi retirado esta segunda-feira à tarde das águas do rio Tejo, junto ao recinto do festival NOS Alive, em Lisboa.O corpo foi detetado cerca das 15h00, pelos ocupantes de uma embarcação.O alerta foi dado de imediato à Polícia Marítima da capitania de Lisboa, que empenhou as tripulações de várias embarcações para o local.Foi pedida ajuda ao Regimento de Sapadores Bombeiros, que empenhou para o local a equipa de mergulhadores. O corpo acabou por ser retirado das águas.As causas da morte estão agora a ser investigadas.O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal.