Cadeia de Custoias recusa arguido de 24 anos com cancro

A cadeia de Custoias, em Matosinhos, recusou esta quinta-feira aceitar um doente oncológico, que se apresentou no estabelecimento prisional para cumprir uma pena de seis anos pelo crime de tráfico de droga.O jovem, de 24 anos, que está bastante debilitado, teve de ser levado de ambulância à prisão, mas a juíza do Tribunal de Gaia ordenou que ele tinha que se apresentar em Caxias, a mais de 280 quilómetros de casa."O David depende totalmente de terceiros. Foi ele que pagou a ambulância para ser levado para a cadeia, porque nenhum outro meio dava para o fazer. As cadeias são obrigadas a receber os reclusos e depois são estas que têm que arranjar meios para os transportar para outras prisões", disse Carlos Duarte, advogado do arguido.