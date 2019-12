Cadeia de Lisboa não vai encerrar em 2020

O Estabelecimento Prisional de Lisboa não vai encerrar em 2020, ao contrário do que tinha sido anunciado.De acordo com a ministra da Justiça, que na véspera de Natal inaugurou uma sala para visitas naquela cadeia, o Governo está a trabalhar "o mais depressa possível" para o encerramento da prisão, no âmbito de um plano a dez anos que prevê o encerramento deste estabelecimento prisional a prazo e a construção de um novo na zona do Montijo."Estamos a procurar fazer o mais depressa possível porque a zona será requalificada", referiu Francisca Van Dunem, adiantando que o número de reclusos desceu de 1300 para 820 reclusos nos últimos meses.