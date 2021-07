Cadeia do Montijo alvo de arremesso de pedras e cocktail molotov

A cadeia do Montijo foi alvo esta madrugada à noite de arremesso de pedras e um cocktail molotov para o interior da prisão.Ao que oconseguiu apurar, "choveram durante alguns minutos umas 30 pedras da calçada que culminou com um cocktail molotov".Carlos Sousa, do sindicato dos guardas prisionais, confirma a ocorrência e adianta que esta é reflexo da falta de efetivos e da falta de medidas de segurança.O presidente do sindicato diz ainda aoque, não havendo aumento de pessoal, que ao menos as medidas de segurança sejam reforçadas com, por exemplo, a colocação de redes para impedir a entrada de objetos como os lançados este domingo e não só. O lançamento de telemóveis, droga e outros objetos para o interior da cadeia poderia ser reforçado com a colocação destas redes, defende.