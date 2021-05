Cadeia para agressor da mãe em Aveiro

O arguido, de 38 anos, forçou a vítima, de 74, a entregar-lhe dinheiro para comprar droga.



Um homem foi condenado esta segunda-feira, pelo Tribunal de Aveiro, a uma pena de prisão de quatro anos e três meses por ter agredido a mãe, Ovar, durante um período em que beneficiou de liberdade condicional.O arguido, de 38 anos, forçou a vítima, de 74, a entregar-lhe dinheiro para comprar droga.

As agressões aconteceram no ano passado, na casa da vítima, em Arada. O arguido tem cadastro por assaltos e posse de arma.



Além do crime de violência doméstica, foi punido pelo crime de resistência e coação sobre funcionário. Numa das ocasiões em que a GNR foi chamada por causa das agressões à vítima, o homem agrediu e injuriou um guarda. n