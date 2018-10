Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia para corrupção no Estado

Dois principais arguidos no processo de corrupção na Segurança Social de Lisboa foram condenados a prisão.

09:34

Os dois principais arguidos no processo de corrupção na Segurança Social de Lisboa foram esta segunda-feira condenados a penas efetivas de prisão.



Em causa estava a manipulação do sistema informático para anulação de dívidas, aumentos virtuais dos valores de pensões de reforma e atribuição fraudulenta de subsídios de desemprego.



O ex-coordenador do serviço de atendimento do Areeiro, António Botelho, foi condenado a 6 anos. Luís Cerqueira, ex-diretor do núcleo de gestão do cliente, foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão efetiva.



O advogado Cláudio Pisco teve uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão.



O tribunal decidiu ainda absolver cinco arguidos. O juiz Lopes Barata alertou para a gravidade da corrupção, que impede o País de progredir.