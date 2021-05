Cadeia para homem por abusar sexualmente de idosa em lar de Tábua

O Tribunal de Coimbra aplicou uma pena de seis anos e meio de prisão a um homem, de 53 anos, por abusar sexualmente de uma mulher, de 88, num lar de idosos em Tábua.





O arguido - que era sem-abrigo e dependente do álcool - e a vítima viviam na mesma instituição. Em agosto do ano passado, o homem foi visto mais do que uma vez a sair do quarto da idosa, tendo ficado provado em tribunal que manteve pelo menos uma vez relações sexuais com a mulher, que estava totalmente dependente de terceiros devido a um quadro de deterioração cognitiva. Foi condenado pela prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.