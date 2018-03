Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia para homicida de namorada

Homem entregou-se à PSP depois de matar a jovem.

15:42

O imigrante paquistanês de 28 anos que, ao final da tarde de sábado, estrangulou até à morte a namorada, a cabo-verdiana Silvina Magali dos Santos, jovem de 23 anos, na casa de ambos na Encosta do Sol, em Odivelas, ficou em prisão preventiva.



A medida de coação foi aplicada por um juiz do Tribunal de Loures.



Recorde-se que, tal como o CM noticiou, o homicida entregou-se na esquadra da PSP de Odivelas depois de ter matado a namorada com uma corda.