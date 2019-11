Cadeia para quatro homens por traficarem junto a escolas em Lisboa

Quatro homens foram condenados, em Lisboa, a penas entre os 6 anos e 6 meses e os 5 anos de prisão (esta última suspensa) pelo crime de tráfico de estupefacientes, agravado por ocorrer junto uma escola do Ensino Básico e duas creches.De acordo com o Ministério Público, um quinto arguido foi absolvido, "em consonância com as alegações produzidas" pelo procurador.Os factos ocorreram entre abril de 2018 e fevereiro deste ano, na cidade de Lisboa, de acordo com a prova produzida em julgamento.A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa.