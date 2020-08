Os nove homens, entre os 35 e os 55 anos, que foram apanhados na operação Azimute, da PJ, com quase sete toneladas de haxixe, no Algarve, ficaram esta sexta-feira em prisão preventiva.



Os suspeitos de integrarem uma rede de tráfico internacional são estrangeiros, de várias nacionalidades, e usavam as zonas de Albufeira, Faro e Loulé como plataformas logísticas para distribuir a droga pela Europa.

