Cadeia por dar sova até cegar na Póvoa de Varzim

O Tribunal de Matosinhos condenou ontem a uma pena de 4 anos e 4 meses de prisão efetiva o homem de 34 anos que, em abril do ano passado, agrediu com violência um amigo no interior de um bar, na Póvoa de Varzim. A vítima tentou sanar uma rixa e acabou espancada por José Alexandre Gonçalves com uma soqueira. Foi atingida no olho esquerdo e ficou praticamente cega. Também o irmão do arguido respondia neste processo, mas foi absolvido, já estando em liberdade. O agressor vai continuar na cadeia.









José Alexandre Gonçalves foi punido por um crime de ofensas à integridade física. Este arguido já tem um longo cadastro criminal. Em 2009, por exemplo, foi condenado a uma pena de 13 anos de cadeia por ter assassinado com três tiros um emigrante durante uma noite de karaoke, em Paços de Ferreira. O crime pelo qual foi ontem condenado foi cometido durante o período de liberdade condicional. A vítima sofreu ainda lesões graves num maxilar.