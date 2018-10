Cadeias com 3493 visitas íntimas em seis meses

1º semestre já atingiu 70% do total das visitas de 2017.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:18

As cadeias estão preparadas com quartos para visitas íntimas, decorrendo obras para o efeito em mais três, disse à Lusa a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O mesmo organismo sublinhou que se trata "de uma política a que se pretende dar continuidade".



"Para além de ajudarem a preservar laços afetivos entre cônjuges, ou afins, as visitas íntimas nos estabelecimentos prisionais contribuem para o bem-estar psicológico dos reclusos, com os benefícios que daí resultam para a disciplina e segurança nos estabelecimentos prisionais", observou a direção-geral.



Só podem receber visitas íntimas os condenados a pena superior a três anos, sem que tenham beneficiado de licença de saída jurisdicional há mais de seis meses e que, à data do início da reclusão, sejam casados ou mantenham uma relação análoga à dos cônjuges.

Nos primeiros seis meses deste ano realizaram-se 3493 visitas íntimas nas cadeias, 70% do total das ocorridas o ano passado (5059), um aumento significativo. Estes encontros sexuais autorizados entre o recluso e uma visita decorrem em 18 dos 49 estabelecimentos prisionais.