Cadeias vão testar presos à Covid-19 antes de os transferir

A descoberta de vários casos de Covid-19 em reclusos vindos de prisões, nomeadamente de Lisboa para Leiria e Montijo, levou o diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, a decretar a obrigatoriedade de testes rápidos à doença antes das mudanças de presos.





Contactada pelo, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) não desmente a deteção de casos. “Articuladamente com a saúde pública, têm sido tomadas medidas atinentes à proteção de reclusos e trabalhadores”, refere fonte oficial. Osabe, no entanto, que depois de ter sido detetado um surto de Covid-19 na prisão lisboeta (ontem estavam confirmados 79 casos, com os reclusos encerrados num pavilhão, vigiados por guardas), foi ordenada a testagem nos estabelecimentos para onde foi ordenada a mudança de presos vindos da capital.