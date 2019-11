Cadela ataca menina na rua em Peniche

O animal, de raça indefinida, deverá ficar de quarentena na casa dos donos, aguardando-se ainda decisão da Direção-Geral de Veterinária. A GNR comunicou o caso ao Ministério Público.

Uma criança de cinco anos foi mordida por uma cadela no Lugar da Estrada, no concelho de Peniche, tendo ficado ferida na cara, o que obrigou a receber assistência no Hospital das Caldas da Rainha.A menina passava na rua com a avó junto à casa onde estava o animal, que aproveitou o portão aberto para sair, surpreendendo a criança, que gritou e assustou a cadela, que acabou por atacá-la.