Cadela ataca menino dentro de escola em Castelo de Paiva

Um menino de 10 anos foi atacado por uma cadela, ao início da manhã desta segunda-feira, na Escola C+S Couto Mineiro do Pejão, em Castelo de Paiva. Sofreu ferimentos nas duas pernas.

"O meu filho estava a dirigir-se para o pavilhão da escola, já dentro das instalações, quando foi perseguido e mordido pela cadela. As autoridades têm de a capturar para evitar que esta situação ocorra mais vezes", referiu ao CM Sandra Pinto, mãe da criança. É a segunda vez, no espaço de quatro dias, que a cadela ataca alunos da escola. Sempre acompanhada das cinco crias, entra no recinto escolar pelo gradeamento.

O menino foi assistido e transportado pelos Bombeiros de Castelo de Paiva para o Hospital de Santa Maria da Feira. A GNR tomou conta do caso.