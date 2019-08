Cadela e cinco crias roubadas em Albufeira recuperadas

Um homem de 20 anos que furtou uma cadela e cinco crias, em Albufeira, foi detido por militares do Subdestacamento Territorial da GNR daquela cidade.Segundo oapurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, a detenção ocorreu na segunda-feira, depois de as autoridades terem considerado suspeita uma publicação numa rede social on-line sobre o desaparecimento de uma cadela."Resultante de uma publicação sobre o desaparecimento de um exemplar de raça ‘Weimaraner’, foi dado início a uma investigação do crime de furto", esclareceu aquela fonte do Comando de Faro da GNR, segundo a qual os militares fizeram a relação daquela situação com "a existência de outras denúncias de furtos de cães, realizadas no distrito de Faro."No decorrer das diligências policiais, foi possível aos militares, através de vigilâncias e da leitura do chip de identificação, localizar e identificar a cadela que se encontrava desaparecida, juntamente com as cinco crias, num bairro de Albufeira", esclareceu. A investigação da GNR de Albufeira permitiu identificar o suspeito."O indivíduo detinha os animais", frisou a GNR, esclarecendo que "os canídeos foram recolhidos em segurança e entregues ao legítimo proprietário".Entretanto, os factos relacionados com este processo foram remetidos para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Silves.Os cães de raça ‘Weimaraner’ - ‘Braco de Weimar’ ou ‘Fantasma Prateado’-, são considerados muito valiosos.