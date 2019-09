Cadela perdida durante passeio em Portimão

Esperança é o que Alberto e Alda Ribeiro têm para conseguir encontrar a cadela Hope (nome em inglês que significa esperança). O animal, de raça Pug e tem 7 anos, desapareceu no dia 21 de agosto à noite quando passeava com o dono junto ao hotel Júpiter, na praia da Rocha. O casal acredita que alguém levou a cadela."Fui passear as cadelas, as duas estavam ao meu lado junto ao prédio onde vivemos, e em segundos a Hope desapareceu", contou aoAlberto Ribeiro. "Foi tão rápido que fiquei confuso, procurei nas ruas e em todo o prédio e nada", recordou.Alberto e a família são de Águeda mas estão várias vezes em Portimão onde têm casa. Denunciaram o desaparecimento à PSP e GNR e contactaram também a EMARP, que confirmou que não tiveram conhecimento de nenhum cão encontrado morto. O casal já publicou anúncios nas redes sociais e contactou associações de animais, mas continuam sem encontrar a sua cadela."Percorremos toda a praia da Rocha durante dias" afirmou Alda Ribeiro, que admitiu que a cadela "é muito especial e por isso faz muita falta à família". Há uma forte ligação emocional da família a este animal: Alda explica que ‘Hope’ ajudou muito "a superar uma fase menos boa".Frisou que vão "lutar" para encontrá-la fazendo "tudo o que for possível". O casal acredita que a cadela foi furtada e disponibiliza o email alberto_soviril@hotmail.com de forma a receber alguma informação, oferecendo mesmo uma recompensa a quem a devolver.