Cães da GNR encontram homem caído na vegetação

Um homem de 73 anos, que estava desaparecido na localidade de Agrela, em Santo Tirso, foi localizado por um binómio cinotécnico de busca e salvamento. Foram os cães treinados da GNR que encontraram a vítima, com um quadro clínico de demência e mobilidade reduzida, caída no meio da vegetação, numa zona fora dos caminhos circuláveis.Tudo aconteceu no passado dia 27 de agosto. Mal a GNR do posto de Santo Tirso recebeu o alerta, durante a manhã, dirigiu-se de imediato com militares para o terreno, fazendo buscas. Com o auxílio dos binómios cinotécnicos, o homem acabou por ser localizado durante a tarde.Estava assustado e desorientado. Foi estabilizado e socorrido no local pelos bombeiros de Santo Tirso e como apresentava lesões superficiais foi encaminhado para uma unidade hospitalar.