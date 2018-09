Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães matam ovelhas e cabras na Batalha

Animais atacam de madrugada. Na última quinzena, houve duas situações do género.

Por José Durão | 01:30

Na madrugada deste domingo, pelas 5h30, Graça Menitra apercebeu-se de que algo estava a causar perturbações no cercado onde mantém os animais, no terreno da sua casa, em Reguengo do Fetal, na Batalha. Dois cães atacavam os animais da família, e a mulher só conseguiu pôr fim à situação após os animais deixarem cinco cabeças de gado muito feridas. Quatro delas acabariam mesmo por terem de ser abatidas.



A dona dos animais usou as redes sociais para manifestar o seu desagrado com a falta de resposta das autoridades - além da GNR, que se deslocou ao local, o facto de ser domingo impossibilitou a presença do veterinário municipal, pelo que tiveram de se socorrer de um privado.



Situação semelhante já tinha vivido Susana Fetal, que mora do outro lado da EN356, quase em frente à casa de Graça Menitra. "Há 15 dias, estes mesmos cães assassinos atacaram as minhas ovelhas. Duas delas morreram, uma ficou gravemente ferida e as restantes ficaram também muito feridas", disse ao CM. "Foi horrível ver o sofrimento dos animais e uma enorme tristeza para nós. Se escolhemos tê-los, é porque gostamos e acabamos por nos afeiçoar a eles", acrescentou.



O proprietário dos cães, Nuno Pereira, reside na povoação vizinha da Torre. Nas duas situações, foi identificado pela GNR. "Fui lá e assumi a responsabilidade", garantiu ao CM o dono dos animais. As partes já chegaram a acordo, e este domingo Nuno Pereira descobriu como é que os animais saíam da propriedade, que achava estar "devidamente vedada": um problema no automatismo de um dos portões, que entretanto já foi desligado da corrente.