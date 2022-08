'Cães-polícia' em ação da PSP contra abandono de animais em Ovar

O Grupo Operacional Cinotécnico da PSP participou numa ação de sensibilização, organizada pelo Comando de Aveiro da Polícia de Segurança Pública, este sábado, Dia Internacional do Animal Abandonado, no centro comercial Vida Ovar, naquele concelho.

Além da exibição dos agentes caninos, foram expostos mais de 100 trabalhos realizados por alunos das escolas do concelho de Ovar, no âmbito do trabalho de policiamento de proximidade da PSP, com o objetivo de sensibilizá-las para a necessidade de cuidar dos animais de companhia, evitando o abandono que ainda é comum no período de Verão.

A iniciativa teve o apoio da Câmara de Ovar e da Associação Protetora dos Animais Domésticos de Ovar. Estiveram também presentes a veterinária municipal e a provedora do animal de Ovar.