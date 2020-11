Cães procuram idoso entre os escombros de casa ardida há três dias na Guarda

Após três dias de buscas, as autoridades ainda não conseguiram encontrar o corpo de Manuel Cerca, de 90 anos. O idoso está desaparecido desde que um incêndio destruiu por completo a habitação onde vivia com a mulher, na Guarda.





CM um elemento da equipa de buscas.



Esta quinta-feira foram mobilizadas equipas cinotécnicas da PSP com cães treinados para detetar vítimas em escombros, mas a operação não foi conclusiva. “Estiveram mais ativos numa zona da casa de difícil acesso, mas não sinalizaram de forma evidente a presença de um cadáver”, disse aoum elemento da equipa de buscas.

À tarde, foi acionada uma grua para retirar destroços de maior dimensão, precisamente dessa zona da casa onde as equipas ainda não conseguiram aceder em segurança. É aí que elementos da Proteção Civil esperam encontrar o corpo do professor aposentado. “Se houver uma vítima sob os escombros, acabará por ser encontrada, porque a intensidade do fogo não foi suficiente para desintegrar um corpo”, adiantou ao CM Paulo Sequeira, comandante dos Bombeiros da Guarda.





As autoridades acreditam que o idoso se encontra debaixo de toneladas de detritos que resultaram do colapso dos dois pisos e do telhado do edifício. Maria de Lurdes, mulher do desaparecido, que foi resgatada por populares, terá já confirmado que o marido se encontrava em casa na altura do incêndio.