Três cães treinados para detetar o odor de cadáver na água foram esta segunda-feira utilizados nas buscas pela jovem de 16 anos que desapareceu no rio Tejo, na sexta-feira. Os operacionais recorreram também a um drone, a um robô subaquático e a um sonar para vasculhar toda a zona, mas sem sucesso. As buscas são retomadas esta terça-feira, com menos meios mas numa área maior, até Constância, na esperança de encontrar Sara.









