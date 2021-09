Cães realizam buscas por cadáver de mulher em Montalegre

Cães da GNR treinados para detetar o odor a cadáver em terra e água participaram esta quarta-feira nas buscas pela mulher, de 38 anos, que está desaparecida em Vilarinho de Negrões, Montalegre. Dezenas de operacionais da GNR e bombeiros continuaram os trabalhos mas não encontraram qualquer pista do paradeiro de Sandra Baía.O irmão gémeo de Sandra, Carlos Baía, com quem ela se deveria ter encontrado, antes de desaparecer, tem estado a acompanhar as ações das autoridades. "Isto é um grande mistério. Devia aparecer, viva ou morta", disse aoPrazeres Alves, vizinha de Sandra.