Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalto a café em Ílhavo deixa prejuízo de 3 mil euros

Assaltantes roubaram a máquina de tabaco que existia no estabelecimento.

11:07

Um café foi assaltado na madrugada desta quinta-feira em Ílhavo, Aveiro.



Os assaltantes partiram o vidro de uma das montras do café "Estádio", situado na Avenida 25 de Abril. Entraram no estabelecimento, causaram estragos e roubaram a máquina de tabaco.



Segundo o que o CM apurou, o estabelecimento regista prejuízos no valor de três mil euros, entre tabaco, dinheiro e danos causados.



Os assaltos têm sido recorrentes na zona de Ílhavo. Nos últimos três meses, 15 outros estabelecimentos foram assaltados.



Em Atualização