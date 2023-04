Café assaltado pela quinta vez no Centro Comercial da Mina em Vila Franca de Xira

Um snack bar do Centro Comercial da Mina, em Vila Franca de Xira, foi assaltado durante a noite de sexta-feira para sábado. Já foi assaltado pelo menos cinco vezes.Os assaltantes roubaram uma televisão, um computador, 150 euros em numerário e uma máquina de tabaco. Os proprietários acreditam que os ladrões entraram e saíram por uma janela.A PSP já esteve no local a realizar diligências e verificaram que não existem impressões digitais no local, o que significa que os assaltantes usaram luvas. Os agentes presumem que estejam vários assaltantes envolvidos no roubo.