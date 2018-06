Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai a apanhar nêsperas e morre dentro de água

Vítima, de 70 anos, tinha subido a uma escada, desequilibrou-se e caiu a charco, em Barcelos.

Por Nelson Rodrigues | 09:00

Aurora Alves, de 70 anos, estava, ontem de manhã, num terreno de cultivo junto a casa, em Pereira, Barcelos, quando decidiu subir a uma escada de madeira para apanhar nêsperas. A vítima, conhecida por Aurora ‘Pinota’, desequilibrou-se e caiu a um charco de água com um metro de profundidade. Terá batido com a cabeça num lavadouro em pedra e perdeu os sentidos. Só a autópsia esclarecerá se morreu por afogamento ou devido aos graves ferimentos no crânio, provocados pela queda.



O alerta foi dado pouco depois das 12h00 por uma filha, que tinha chegado a casa da mãe para almoçar. Como esta não estava, dirigiu-se de imediato ao campo de cultivo e encontrou-a já sem vida a boiar no charco. "A filha ligou-me aos gritos a dizer que a mãe estava morta na poça de rega. Esta não é a primeira vez que ela subia à escada. Já uma vez a escada tinha tombado e ela tinha caído", disse ao CM, Conceição Alves, afilhada da vítima mortal. "Ela tinha a cara cheia de sangue. O que dá a entender é que, quando caiu, bateu com a cabeça no lavadouro ou no fundo da poça, que tem também muitas pedras", frisou.



A mulher foi retirada da água, pelos bombeiros, ainda com uma saca de plástico colocada no braço e com algumas nêsperas no interior. "As filhas já lhe tinham dito ‘Mãe, não vá para o terreno, nem suba à escada. Qualquer dia, cai’. Mas ela não as ouvia", disse uma vizinha.



A família de Aurora ‘Pinota’, viúva há dois anos, teve que receber apoio psicológico.