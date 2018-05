Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai à linha após sofrer convulsão e escapa a atropelamento de metro

Linha azul do Metro de Lisboa esteve parada mas a circulação já voltou à normalidade.

16:56

A linha azul do metro de Lisboa já voltou à normalidade, depois de um homem ter sofrido uma convulsão e caído à linha na estação Baixa-Chiado, em Lisboa, na tarde desta quinta-feira.



Apesar de uma composição de metro estar a chegar ao cais no momento em que a vítima caiu, o maquinista conseguiu travar a tempo de evitar uma tragédia, segundo apurou o CM.



O homem já foi assistido pelo INEM no local. A circulação de metro em ambos os sentidos esteve interrompida, uma vez que a eletricidade foi cortada para se poder proceder aos trabalhos de emergência.