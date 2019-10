Um homem de 50 anos ficou ferido após ter caído acidentalmente a um poço, este domingo ao início da tarde, no Marco de Canaveses. A vítima foi resgatada por familiares e transportada para o hospital de Penafiel.O alerta foi dado para os Bombeiros do Marco de Canaveses pelas 12h30, quando o homem caiu no poço, junto à sua casa.Foi de imediato retirado por elementos da sua família e depois assistido pelos bombeiros. Foi ao hospital por precaução.