A CGD perdeu na venda do crédito de uma empresa de Vítor Baía, atual vice-presidente do FC Porto, 4,96 milhões de euros. A operação foi feita três semanas depois de Baía ter apresentado em tribunal um Processo Especial de Revitalização (PER), para evitar a sua eventual insolvência. A Caixa vendeu à Summergreen a dívida da Perdiganito - Empreendimentos Turísticos, no valor de 14,16 milhões de euros, por 9,2 milhões de euros.