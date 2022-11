Uma caixa multibanco foi este sábado assaltada na Rua do Junqueiro em Sepins, no município de Cantanhede.O alerta para as autoridades foi dado às 8h50, quando a população se apercebeu de um corte na parte superior do ecrã da caixa multibanco. O corte abriu um pequeno orifício, que permitiu a retirada de dinheiro.A GNR foi chamada ao local, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária.