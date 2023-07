Uma caixa multibanco foi assaltada na madrugada desta quarta-feira no mercado da freguesia de Seda, no concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, tendo sido levado o cofre com cerca de 12 mil euros, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o assalto foi realizado cerca da 1h00, através de arrombamento da porta do edifício do mercado e posterior danificação da caixa multibanco instalada naquele local.

Os factos foram comunicados ao Ministério Público, adiantou a fonte da GNR.