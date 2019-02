Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caixas de fruta escondiam 350 quilos de cocaína no Porto de Setúbal

Droga estava em 10 sacos de desporto, entre caixas de bananas e ananases num contentor.

Por João Tavares e Sofia Garcia | 09:05

Para a Autoridade Tributária (AT) e Aduaneira era mais uma operação de rotina. Foi feito um pedido para vistoriar sete contentores no porto de Setúbal e logo ao primeiro os inspetores encontraram 10 malas de desporto escondidas entre várias caixas contendo bananas e ananases. Dentro dos sacos pretos foram descobertos 350 quilos de cocaína, com um valor aproximado de 20 milhões de euros. Foi depois acionada a Judiciária.



Para já não foram feitas quaisquer detenções, mas as autoridades procuram agora encontrar a resposta para várias perguntas, nomeadamente quem enviou a droga desde a Costa Rica – país onde embarcou no cargueiro, de bandeira italiana, ‘Cala Pedra’ – e qual era o seu destino final. Pela quantidade de cocaína, existe a possibilidade de a droga ter como destino final outros países europeus.



Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, o cargueiro – que era proveniente do porto Puerto Moin, na Costa Rica, América do Sul –, chegou ao Terminal Multiusos de Setúbal 1, descarregou vários contentores naquele local contendo carga diversa e zarpou ainda durante a noite de quarta-feira.



Na manhã de quinta-feira, um dos inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira foi elevado por um porta paletes para poder espreitar, por cima, para o fundo do contentor, detetando de imediato um espaço suspeito no interior. Logo por trás da primeira fila de caixas contendo fruta foram então descobertos pela AT os sacos com a droga, numa das maiores apreensões do género feitas naquele local.



PORMENORES

Autoridade Tributária e Judiciária em silêncio

O CM tentou obter informações desta operação junto da Autoridade Tributária e Aduaneira – através do Ministério das Finanças – e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, mas ambas se remeteram ao silêncio.