Caixas de munições encontradas no lixo em Tavira

Cinco embalagens de munições de 9 mm classe A, geralmente usadas quase exclusivamente por forças de segurança, foram encontradas, dentro de um saco de plástico, ao lado de um Depositrão - um recipiente de recolha de material elétrico e eletrónico - no centro comercial Tavira Gran-Plaza, já sem balas no interior.A PSP tomou conta da ocorrência e já pediu ao estabelecimento comercial que lhes fossem cedidas imagens de videovigilância para conseguirem apurar a origem das embalagens."Um vigilante do centro comercial contactou a PSP porque tinham sido encontradas aquelas embalagens, vazias, de munições no piso -2. Ele próprio terá sido alertado por um cliente do Tavira Gran-Plaza que passou pelo local", assumiu aofonte do Comando Distrital de Faro da PSP, referindo que a descoberta foi feita pelas 16h30 da passada quarta-feira.Segundo oapurou, as embalagens não tinham qualquer carimbo ou número de lote ou outro tipo de registo. Este tipo de munições é usado quase exclusivamente por elementos policiais e militares dos quadros permanentes. Também podem ser compradas por praticantes de tiro desportivo, que necessitam de licença própria e apenas as podem usar em carreiras de tiro certificadas.A PSP de Tavira, que está a investigar, já fez um pedido ao centro comercial para analisarem a videovigilância daquele dia e anteriores para descobrir quem depositou as embalagens de munições naquele local.